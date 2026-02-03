Tempo lettura: < 1 minuto

Tenta di introdurre un drone in carcere per paracadutare degli smartphone. Ma viene scoperto e denunciato.

Sarebbe accaduto nella giornata di ieri ma la notizia è rimbalzata oggi per una nota dei sindacati che esprimono le proprie congratulazioni.

Un uomo di 49 anni, originario di Salerno, avrebbe tentato di introdurre all’interno del carcere di Ranza a San Gimignano degli smartphone e dei micro telefoni grazie all’uso di droni. L’uomo è stato denunciato.

L’accaduto

Il personale della Polizia Penitenziaria in servizio al penitenziario, situato in una zona isolata fuori dal centro di San Gimignano, aveva notato un drone in volo sopra il carcere. Immediatamente hanno avvisato i Carabinieri che hanno fermato l’uomo ancora a bordo della sua auto, nelle immediate vicinanze. Durante Nel corso della perquisizione sono stati trovati un drone professionale e un sistema di sgancio a distanza, oltre a quattro smartphone e un micro-telefono pronti per la consegna, due bobine di filo da pesca per assicurare il carico durante le operazioni di volo.

Il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.

