Fiorella Mannoia annuncia la nuova tournèe estiva. Ci sono anche due date in Toscana. La cantante porterà sul palco i brani di De Andrè e Fossati che insieme, 30 anni fa, scrissero molti dei brani del capolavoro “Anime Salve”, ultimo album di Faber del 1996.

Mannoia canta De Andrè e Fossati

Si intitola “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo progetto live di Mannoia che debutterà, naturalmente, a Genova, il 27 e 28 giugno prossimi all’Arena del Mare del Porto Antico. È promesso “un viaggio tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella”.

Le date in Toscana

Il tour estivo di Fiorella Mannoia, come detto, toccherà anche la Toscana con due date. La cantante con i suoi riccioli rossi fuoco, lo sguardo magnetico e profondo, carismatica, capace di emozionare grazie ad un timbro di voce inconfondibile, sarà a venerdì 7 agosto a Castiglioncello (LI) e domenica 9 agosto a Forte Dei Marmi (LU).

