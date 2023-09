FIRENZE – “In corso le verifiche tecniche su edifici sensibili, per permettere le verifiche agli istituti scolastici, scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi nei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Borgo San Lorenzo. Dalle verifiche effettuate, al momento, non risultano danni importanti, in aggiornamento”.

Lo ha detto la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze con riferimento alla forte scossa di terremoto verificatasi in Alto Mugello, con epicentro Marradi.