PISTOIA – Il Comune di Pistoia, guidato dal sindaco Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia), ha concesso il patrocinio al Toscana Pride Party.

La festa organizzata dai promotori dell’evento regionale che sabato 21 giugno farà tappa nel parco cittadino di Montuliveto.

In una nota ufficiale, il Comune sottolinea come la concessione del patrocinio rappresenti “un modo per promuovere la libertà di manifestazione del pensiero attraverso le numerose iniziative, plurali, realizzate sul territorio da associazioni diverse”. Tuttavia, l’amministrazione precisa che il patrocinio sarà gratuito e che non verranno impiegate risorse pubbliche per l’organizzazione della manifestazione.

Il Toscana Pride Party prevede infatti la chiusura del parco Montuliveto e l’accesso sarà consentito solo a chi acquisterà un biglietto per assistere al concerto in programma. “Senza l’acquisto del ticket – si legge nella nota – non sarà possibile accedere neppure al giardino, pertanto il parco non sarà aperto a tutti durante le ore della festa”.

La giunta comunale ha quindi deciso di non compartecipare economicamente all’iniziativa. Gli organizzatori dovranno inoltre provvedere autonomamente al pagamento del suolo pubblico per l’utilizzo dell’area.