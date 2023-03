SIENA – Ritorna ‘Tradire. Le radici nella musica’, il ciclo di eventi, organizzato dall’Accademia Chigiana con l’Università di Siena, a Palazzo Chigi Saracini. Si inizia il 2 marzo, alle 21, con ‘Carte d’Armenia’; protagonisti Artyom Minasyan (duduk), Alexis Avakian (sax, tenore); Ruşan Filiztek (saz, oud, voce); Mauro Gargano (contrabbasso).

‘Tradire’, a cura di Stefano Jacoviello, nasce nel 2017 per aprire una riflessione sulla memoria del suono, confrontare le esperienze musicali di epoche, generazioni e luoghi diversi. Poi, il 5 marzo 2020, la libertà e la disponibilità ad incontrarsi hanno dovuto lasciare spazio ad un diverso stile di vita, costretti a sospendere gli appuntamenti e gli incontri fra persone.

Adesso, archiviata l’emergenza, l’Accademia Chigiana è felice di accogliere in un Salone restaurato, con un nuovo palco e tecnologie capaci di rendere gli appuntamenti ancora più inclusivi.

Ecco perché il nuovo ciclo di Tradire si intitola ‘Da Capo’, cioè con il ritorno alla normalità, inizia una diversa stagione. Gli artisti di ‘Tradire’ tornano ad essere protagonisti di nuovi progetti, sono impegnati alla ricerca di sonorità nelle tradizioni, del senso della musica che poi raccontarlo con le loro performance. Ogni appuntamento sarà anche occasione, dalle 20.30 per condividere il colore e il sapore di un vino delle Cantine Mansalto. Inizio concerto alle 21.

Ingresso gratuito, prenotazioni: 0577 220922 / biglietteria@chigiana.org

Una settimana intensa per l’Accademia Musicale Chigiana con la stagione Micat in Vertice che, venerdì 3 marzo, accoglie i Talenti Chigiani, i migliori allievi dei suoi celebri corsi di perfezionamento musicale. Il pianista Gabriele Strata, nel suo debutto in stagione, proporrà un programma che, nella prima parte, spazierà da Georg Friedrich Händel con la Suite n. 7 in sol min. HWV 432 dalle Otto grandi suite per clavicembalo, a Thomas Adès con Darknesse Visible. Nella seconda parte, presenterà un caposaldo del concertismo: l’integrale delle quattro Ballate di Chopin che, espressione del suo stile romantico, testimoniano la massima espressione della creatività musicale del compositore. Inizio concerto alle 21, guida all’ascolto alle 20.30 www.chigiana.org

‘Tradire’ torna il 9 marzo con ‘Questi Balcani’: nel cast, Lidija Dokuzović (voce); Goran Farkas (mih, gajde, mandola, flauti, violino). Il 16 marzo ‘Il sole a mezzanotte’, con Torbjörn Dokuzović (nickelarpa), Pär Näsbom (violino). ‘Bach in Black’ cala il sipario di ‘Tradire’ il 23 marzo con Mario Marzi (sax, soprano, alto, baritono) e Achille Succi (clarinetto, basso).