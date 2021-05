ALTOPASCIO – Tragedia questo pomeriggio in Lucchesia. Una donna di 51 anni è stata uccisa con coltellate in un’abitazione di Altopascio (lLucca) . Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

La donna, una casalinga, è morta in breve tempo e il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto appreso i Carabinieri hanno portato via il marito, 54 anni. Secondo prime informazioni l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i coniugi mentre erano da soli in casa. La coppia ha due figli. Le indagini sono in pieno corso per stabilire i motivi della lite in famiglia che ha portato all’omicidio.