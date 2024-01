FIRENZE – Una fila di persone in attesa all’aeroporto di Peretola per prendere il taxi.

La scena è stata immortalata da Azione Ncc, che torna all’attacco: “Dicono che a Firenze mancano i taxi, ma in realtà è inesatto: a pochi passi da quella fila un taxi c’era. Fermo. Solo che era prenotato, come si vede dal cartello con un cognome sopra lasciato in bella vista. Forse aspettava il cliente straniero per un bel wine tour nel Chianti?”.

Si rinnova così la polemica sul ruolo del servizio taxi. “Si tratta dell’ennesima presa di giro dei tassisti a turisti, fiorentini e altri operatori del settore – hanno aggiunto Azione Ncc -. Un’altra figuraccia per la città, grazie ai taxi. Ricordiamo peraltro che ai singoli tassisti non è consentito accettare prenotazioni. E’ tempo che la politica prenda provvedimenti o meglio faccia rispettare quelli che già ci sono: ad ognuno il suo mestiere, i taxi non possono lasciare a piedi le persone in città per andare a fare tour turistici”.