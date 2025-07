Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La mappa delle grandi eccellenze ospedaliere italiane evidenzia ancora una volta il predominio del Centro-Nord, con Torino, Milano, Verona, Bologna, ma anche la Toscana trova la sua posizione di rilievo grazie ai suoi tre grandi ospedali universitari: Pisa (sesto), Siena (ottavo) e Firenze (diciottesimo).

La Toscana si distingue nel Centro Italia non solo per la qualità delle sue strutture di eccellenza ma anche per una capacità di attrarre pazienti da altre regioni, gestendo complessità cliniche e casi specialistici.

Nel 2023, i tre ospedali universitari toscani sono stati classificati tra i 21 “super ospedali” italiani, contribuendo a contrastare parzialmente il fenomeno del cosiddetto “viaggio della speranza”, tipico del Sud verso il Centro-Nord. Importanti centri come la Fondazione Monasterio, con sedi a Pisa e Massa, rappresentano un’eccellenza cardiologica regionale che cura il paziente lungo tutto il ciclo di vita.

