COLLE DI VAL D’ELSA – “L’Amministrazione comunale informa che, in un’area ben identificata e limitata nell’abitato di Gracciano, è stato rilevato un caso di Dengue. La persona, presa in carico dai sanitari, è attualmente ricoverata all’ospedale Le Scotte. Il Comune, in accordo con la Asl, ha attivato immediatamente la procedura di prevenzione prevista in questi casi”.

Lo fa sapere con una nota il Comune valdelsano spiegando come “già da stasera nell’area identificata e per un raggio di 200 metri, secondo quanto previsto dal protocollo, tutte le famiglie verranno singolarmente informate dai vigili sanitari sulle raccomandazioni da tenere. L’area interessata sarà oggetto di due disinfestazioni adulticide consecutive, la prima domani giovedì 28 agosto e una successiva venerdì 29 agosto, entrambe a partire dalle ore sei del mattino e fino a fine intervento. Sono inoltre stati affissi degli avvisi informativi pubblici per i residenti con le raccomandazioni da seguire. Si informano, infine, i cittadini che in queste ore personale sanitario autorizzato effettuerà dei sopralluoghi a scopo preventivo nell’area interessata.