FORTE DEI MARMI Da Guidi a Armani. La Capannina di Franceschi, lo storico locale della vita notturna in riviera ha definitivamente passato la mano.

Dopo la scormparsa, lo scorso ottobre, del suo patron Gherardo Guidi, si iniziò quasi subito a parlare di un interessamente del celebre stilista milanese. Ora è ufficiale. Già nel novembre, infatti si parlò di Armani tra i possibili acquirenti per un importo complessivo di circa 10 milioni.

“La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali – spiega in una nota la società di Armani – Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini – lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti – e un tributo alla tradizione italiana”.

Il locale sul lungomare di Forte dei Marmi venne fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 era di proprietà di Gherardo e Carla Guidi. Sul suo palco su sono esibiti artisti come Edith Piaf, Gino Paoli, Ray Charles, Grace Jones, Gloria Gaynor e Ornella Vanoni. Fece da sfondo, negli anni Ottanta, alle riprese del film “Sapore di mare” che rilanciò la Versilia