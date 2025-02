FIRENZE – Una presenza che non è passata inosservata. Quella di Pasquale Abatangelo, ex br, che ha partecipato al Festival dei Popoli per il film “Pensando ad Anna”.

“Gravissima e sconcertante”, ha sottolineato Marco Stella, consigliere di Forza Italia, che poi ha chiesto “chi, tra gli esponenti delle istituzioni pubbliche che finanziano questa rassegna cinematografica, abbia visionato il programma. Avrebbe potuto essere diverso se il personaggio in questione fosse stato un terrorista pentito, venuto a portare la sua testimonianza di condanna verso la lotta armata; ma qui si sta parlando di un uomo che non si è mai dissociato né pentito, che parla in una città che ha avuto un ex sindaco, Lando Conti, trucidato dalle Br”.

Parole simili da Paolo Bambagioni della Lista Schmidt, che presenterà un’interrogazione a Palazzo Vecchio. “Incredibile ma vero: a Firenze, una città che come tante altre nel nostro Paese ha pagato un tributo per il terrorismo – di ogni colore politico – viene proiettato un film ispirato alla vita dell’ex br Pasquale Abatangelo. Mai pentitosi per il male che ha fatto ma fortunatamente punito dalla giustizia italiana. Giova ricordare che il Festival dei Popoli, come si vede dal manifesto dell’edizione, vede il coinvolgimento di Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Ministero della Cultura e non solo. Proprio per approfondire un caso tanto grave, che altrimenti rischia di passare sottotraccia, come è passato quasi del tutto fino ad ora, presenterò un’interrogazione, con l’auspicio che il Comune voglia chiarire pubblicamente i motivi che lo hanno portato a sostenere l’iniziativa, senza, evidentemente, rilevare problemi o criticità”.

