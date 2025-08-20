Tempo lettura: < 1 minuto

PISTOIA – La candidatura ufficiale ancora non c’è. Però c’è una lista civica, “Per Tomasi presidente”, a sostenere la discesa in campo dell’attuale sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, alle elezioni regionali in Toscana.

Il simbolo della lista, caratterizzato dal nome ben visibile nella parte alta e accompagnato dallo slogan “È ora!” scritto in rosso, rappresenta l’apertura della nuova sfida politica.

Il comitato promotore ha sottolineato come la partecipazione della lista civica alla tornata elettorale rappresenti innanzitutto una garanzia di pluralismo, oltre che un arricchimento per la coalizione di centrodestra, sia in termini di idee sia di persone. “La nostra presenza è fondamentale per offrire ai cittadini toscani un’alternativa a una regione che troppo spesso è stata ostaggio di accordi al ribasso, logiche di palazzo e giochi di potere senza una reale alternanza democratica,” si legge in una nota ufficiale.

La lista civica denuncia inoltre le difficoltà incontrate nella raccolta delle firme, necessarie per la presentazione delle candidature: “Nonostante Giani si professi paladino della democrazia e della partecipazione, sono stati posti ostacoli insormontabili, come la richiesta di 10 mila firme da raccogliere in tempi strettissimi. Tutto ciò con l’obiettivo evidente di limitare la partecipazione democratica, ridurre i competitor e mantenere saldamente il controllo del potere, escludendo quanti più concorrenti possibile.”

Secondo i promotori, questa logica di perpetuazione del potere è da interrompere al più presto. “Dopo 55 anni di governo ininterrotto, si perde il contatto con la realtà e si smette di rappresentare efficacemente i cittadini. È ora di cambiare, e la nostra lista civica vuole essere protagonista di questo cambiamento.”