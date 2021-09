FIRENZE – Una targa al Tuscany Hall di Firenze in ricordo di Enrico ‘Erriquez’ Greppi, voce e anima della Bandabardò, scomparso prematuramente lo scorso febbraio. L’opera sarà svelata il primo ottobre nel corso di una breve cerimonia a cui parteciperanno la famiglia dell’artista, i musicisti della Bandabardò, colleghi e amici.

L’evento si svolgerà all’interno del teatro – disponibili 600 posti – ed è aperto al pubblico. Si accede con Green pass. Per partecipare occorre inviare una email di prenotazione a comunicazioni@tuscanyhall.it oppure per WhatsApp al 334.6035780, indicando nome e cognome e ritirare l’invito presso la biglietteria del teatro dalle ore 14. La targa in ricordo di Erriquez arricchirà la Hall of Fame del Tuscany Hall.