PISTOIA – L’Ordine dei Medici di Pistoia ha deciso di aprire uno sportello informativo per dare chiarimenti e spiegazioni a chi ancora dubita della necessità di fare il vaccino antiCovid, spesso persone con malattie pregresse o con forti dubbi sul proprio stato di salute che temono per questi aspetti la vaccinazione.

«La sintesi che ha portato nell’immaginario collettivo a due distinte fazioni contrapposte di ‘pro vax’ e ‘no vax’ in realtà non fotografa realmente la situazione in merito all’andamento della vaccinazione anti-Coronavirus – spiega l’OrDine dei Medici di Pistoia -. Sono sempre di più infatti le persone che, a causa di patologie pregresse o di dubbi sul proprio stato di salute, sono in difficoltà nella scelta nell’effettuare o meno la vaccinazione anti-Covid. Proprio per cercare di offrire loro un sostegno in questo percorso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pistoia promuove un servizio informativo completamente gratuito svolto grazie alla preziosa collaborazione del dottor Filippo Fassio, allergologo, prenotabile online dal sito dell’Ordine pistoiese».

Sempre sul sito è presente un video esplicativo. “Questo servizio vuole essere un inizio di risposta a questa esigenza di informazione che la gente manifesta – sottolinea il presidente dell’Ordine dei medici di Pistoia, dottor Beppino Montalti – percorso già intrapreso da tempo e che alimentiamo ulteriormente pubblicando il prezioso contributo video del dottor Barontini, primario e membro del consiglio dell’Ordine pistoiese, incentrato proprio su questi aspetti. Auspichiamo così di poter far arrivare ai cittadini una comunicazione sulla vaccinazione sempre più comprensibile e chiara». Il servizio, prenotabile da subito – ma attivo dalla fine di ottobre 2021 -, consente al cittadino di prenotarsi online all’incontro di persona che potrà offrire le prime indicazioni e delucidazioni in materia di vaccinazione anti-Covid.