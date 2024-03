BIBBIENA – Nuova opportunità di lavoro a Bibbiena (Arezzo). A offrirla Seriana, leader in Italia nell’antisismica dei capannoni, che ha deciso di aprire nell’Aretino una sede per il centro nord. Lo stabilimento sarà inaugurato il 13 aprile.

“Abbiamo iniziato ad attivare la sede toscana a gennaio – ha sottolineato Filippo Moraldi, area manager del punto Centro Nord di Bibbiena – e c’è stata da subito una risposta positiva da parte del territorio e delle istituzioni. Non solo abbiamo bisogno di nuovo personale, ma anche di collaborazioni con aziende locali per la fornitura di servizi o manufatti specifici fondamentali. Siamo alla ricerca di nuove figure per aumentare l’organico: capi squadra e operai con competenze di montaggio di prefabbricati o ambito edile, con almeno due anni di cantiere alle spalle”.

Secondo il dirigente, l’opportunità di allargarsi è data anche da un cambio di mentalità: “Se solo fino a qualche anno fa quando parlavi di rinforzo, adeguamento o miglioramento antisismico, rischiavi di non essere ascoltato dalle aziende: oggi la consapevolezza è differente. È un mercato dove c’è moltissimo da fare. Attualmente quasi il 90 per cento degli interventi effettuati è concentrato in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma il nostro progetto di sviluppo punta ad ampliare il bacino operativo con nuovi point in tutta Italia”.