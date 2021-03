PIETRASANTA – Prenotazione online dei vaccini per gli over 70 che hanno difficoltà nell’uso del pc: ci pensano Comune di Pietrasanta (Lucca) e Consulta del volontariato a prendere l’appuntamento e se necessario anche ad accompagnarli. Il numero da contattare per beneficiare del servizio è il 353.3023670 (attivo dalle 9.00 alle 12.00).

Assessore Cosci: «Supporto dei volontari continua a dimostrarsi indispensabile»

Il nuovo servizio messo in campo dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti e dalla Consulta del volontariato, spiega una nota, va a rispondere concretamente a quella che è una difficoltà per molti dei nostri nonni che non hanno confidenza con pc e connessioni. «Nella lunga emergenza Covid – spiega Andrea Cosci, assessore all’Associazionismo – il supporto dei volontari continua a dimostrarsi indispensabile. Con questa iniziativa, per cui ringrazio il presidente Andrea Galeotti e tutti i volontari, diamo una mano agli anziani nelle pratiche di prenotazione e, in caso di bisogno, li accompagniamo anche nei punti di vaccinazione».

Galeotti (Consulta Volontariato): «Nostre associaizoni sono e saranno in campo, a fianco dei cittadini»

«Il nostro impegno – spiega Andrea Galeotti, presidente della Consulta del Volontariato – si esaurirà il giorno dopo che avremo battuto il Covid tutti insieme. Fino a quel momento le associazioni che aderiscono alla nostra consulta sono e saranno in campo, a fianco dei cittadini, per sostenerli, aiutarli e supportali. Invito a rivolgersi al numero dedicato solo chi ha oggettivamente difficoltà nell’uso del pc e nessuno come figlie e nipoti che può aiutare. In questo momento, vista anche la recrudescenza del contagio, dobbiamo correre in aiuto di chi ha veramente bisogno».