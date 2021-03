FIRENZE – Nelle prossime due settimane arriveranno in Toscana 125mila vaccini Pfizer che saranno destinati agli ultraottantenni.

Così il governatore Eugenio Giani che, incassata la protesta degli over 80, ha risposto annunciando una nuova fornitura di vaccini con cui andare a ‘coprire’ la fascia di popolazione più debole.

“Mentre continua la vaccinazione degli estremamente vulnerabili con Moderna (oltre 40mila persone e 11mila conviventi/caregiver già registrati sul portale) – ha detto Giani – potremo dare così un’accelerata decisiva anche alla vaccinazione delle persone con più di 80 anni”.

Al momento non si conosce se cambieranno anche le modalità di somministrazione del vaccino. Era stato, infatti, questo uno dei punti più controversi, rilanciato dalla lettera di cittadini indirizzata al governatore della Regione Toscana, all’assessore alla sanità Bezzini e al ministro Speranza. Nell’appello accorato, infatti, si evidenziava come la modalità di far vaccinare gli over 80 dai medici di famiglia ‘si fosse rivelata errata’.