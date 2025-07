Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE | AREZZO – Torna nel 2025 Valdarno Jazz, la rassegna che porta nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano.

Dal 15 luglio al 12 agosto sono 4 i live in programma. Ospite speciale di questa edizione la leggenda della scena statunitense Steve Coleman, sassofonista e compositore tra i più influenti al mondo con un approccio innovativo che fonde tradizione e sperimentazione, incorporando elementi di musica africana, matematica e filosofia.

In cartellone anche “Blending the Unconventional”, progetto di tre straordinari artisti, Walter Calloni, Simone Gubbiotti e Gianmarco Scaglia, per una musica senza confini; “Collective Jazz Quintet”, formazione nata per l’occasione da un idea del contrabbassista Gianmarco Scaglia e del batterista Giovanni Paolo Liguori; “Opus Magnum Jazz Group” capitanato da Ettore Fioravanti e Marco Colonna.

Valdarno Jazz è realizzato col sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e dei comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Figline Incisa Valdarno, in collaborazione con Associazione Music Pool (info Fb: Valdarno Jazz Festival).

IL PROGRAMMA

Entrando nel dettaglio del programma si parte martedì 15 luglio alle 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno (AR) con Steve Coleman and Five Elements, che vedrà sul palco, accanto all’iconico sassofonista, Jonathan Fin alla tromba, Rich Brown al basso e Sean Rickman alla batteria (ingresso € 18 / € 16 ridotto).

Avanti mercoledì 6 agosto alle 21.30 alla Corte del Museo di Loro Ciuffenna (AR) con “Blending the Unconventional”, letteralmente “Armonizzare il non convenzionale”. Nomen omen per il nuovo progetto che vedrà schierati Walter Calloni alla batteria, Simone Gubbiotti alla chitarra e Gianmarco Scaglia al contrabbasso (ingresso gratuito).

Giovedì 7 agosto alle 21.30 in piazza Liberazione a Terranuova Bracciolini (AR) “Collective Jazz Quintet”, alias Giovanni Paolo Liguori alla batteria, Andrea Glockner al trombone, Giovanni Benvenuti al sax, Santiago Fernandez al piano e Gianmarco Scaglia al contrabbasso (ingresso gratuito).

Conclusione martedì 12 agosto alle 21.30 nell’arena del Teatro Garibaldi di Figline (FI) con “Opus Magnum Jazz Group”: Ettore Fioravanti alla batteria, Marco Colonna al sax, Igor Legari al contrabbasso e Andrea Biondi al vibrafono (ingresso € 5 / ridotto € 3).