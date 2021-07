RAPOLANO TERME – Sei casi di variante Delta tutti appartenenti o riconducibili allo stesso nucleo familiare. E’ quanto scoperto a Rapolano Terme in seguito all’analisi dei tamponi di persone positive al Covid.

A darne notizia è l’amministrazione comunale in una nota in cui chiede «massima cautela e rispetto rigoroso delle normative vigenti. Le persone interessate sono già sottoposte alle misure di sorveglianza domiciliare prescritte dall’Azienda USL, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Raccomandiamo la massima cautela e di continuare a rispettare le regole per la prevenzione e il contenimento dei contagi, come previsto dalle normative attualmente in vigore: utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, divieto di assembramenti, mantenimento delle distanze interpersonali e igienizzazione frequente delle mani».

Nel bollettino settimanale della diffusione delle varianti diramato nella giornata di lunedì erano 2 i casi accertati di variante Delta in provincia di Siena.

