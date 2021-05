TREQUANDA – L’Unione comunale del Partito Democratico di Trequanda (Siena) ha scelto il proprio candidato per le prossime elezioni amministrative; sarà l’attuale vice sindaco Andrea Francini.

Dopo periodo di consultazioni iniziato a febbraio, gli iscritti del PD locale si sono espressi sul futuro di Trequanda, Petroio e Castelmuzio, territori al centro, lo ricordiamo, del dibattito ancora aperto sul terreno idoneo per la costruzione del deposito nazionale di scorie nucleari.

Deposito scorie nucleari, mozione Camera salva Val d’Orcia.

“La scelta – spiega il Pd – si colloca in una logica di continuità con il lavoro svolto dal Sindaco Roberto Machetti, riconosciuto da tutti molto positivo e che ha dato, in questi 10 anni, un grande impulso per la crescita economica e sociale del territorio.

Per questo, il Partito Democratico comunale di Trequanda ringrazia la giunta e il

gruppo consiliare di maggioranza per il grande impegno ed i risultati raggiunti

soprattutto in termini di rilancio delle opere pubbliche, attenzione ai centri storici,

miglioramento dei servizi e guarda al futuro con la candidatura di Andrea Francini

certi di aver fatto una scelta caratterizzata da qualità e capacità politiche

unanimemente riconosciute”.

“Cercherò, nella continuità amministrativa, di portare il mio contributo alla crescita economica e sociale di Trequanda, Petroio e Castelmuzio” le prime parole di Francini.