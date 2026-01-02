Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Un’aggressione ai danni di una lavoratrice aeroportuale ha segnato il primo giorno del nuovo anno all’Aeroporto di Pisa.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio durante le operazioni di imbarco di un volo Ryanair diretto a Palermo. Secondo quanto ricostruito, una hostess di terra, impegnata nei controlli prima dell’accesso al gate, sarebbe stata aggredita fisicamente da alcuni passeggeri, apparentemente appartenenti a una stessa comitiva. Il gruppo avrebbe tentato di salire a bordo senza esibire i documenti di identità e con bagagli non conformi alle regole previste dalla compagnia.

Il volo era programmato in partenza alle 18.15, in una fascia oraria particolarmente delicata per lo scalo pisano, alle prese con l’elevato traffico delle festività natalizie. Le operazioni di imbarco, inizialmente regolari, si sarebbero improvvisamente interrotte quando il personale di terra ha chiesto il rispetto delle procedure standard. A quel punto la situazione sarebbe degenerata: prima le proteste, poi l’aggressione. La lavoratrice, secondo le prime informazioni, sarebbe stata afferrata per i capelli e colpita contro lo stipite di una porta. È stata soccorsa e si trova in stato di choc. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le responsabilità individuali per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Non si tratterebbe di un caso isolato. Da tempo, spiegano fonti sindacali, il personale di terra segnala un clima di crescente tensione nei confronti degli addetti ai controlli, spesso bersaglio di insulti e pressioni da parte di passeggeri che tentano di eludere le regole su documenti e bagagli. Sull’episodio è intervenuta anche la Cgil, che parla di un salto di qualità nella violenza: “Dopo numerosi episodi di aggressioni verbali, questa volta si è arrivati alla violenza fisica. Si tratta di un atto vile e inaccettabile, che conferma quanto denunciato da tempo”. Il sindacato chiede misure più incisive a tutela dei lavoratori e un rafforzamento della sicurezza nelle aree di imbarco.