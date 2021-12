EMPOLI – Una raccolta fondi per la costruzione di un nuovo teatro. Ad avviarla il Comune di Empoli in vista di un più ampio progetto denominato ‘Polo Culturale della Valle dell’Arno’, sul quale l’amministrazione locale sta lavorando per la progettazione preliminare.

Secondo quando spiega una nota, ogni cittadino potrà simbolicamente adottare al costo di 45 euro una zolla di un metro quadro; l’area di scavo è stata suddivisa in 5.400 mq che corrispondono ad altrettante ‘zolle’ di terreno. Grazie al ricavato della raccolta fondi, si potrà contribuire ai lavori per lo scavo del terreno e per la posa delle fondamenta. Ai donatori sarà riservato un particolare grazie attraverso la consegna di una spilla simbolo della campagna di raccolta fondi e di un attestato a ricordo della donazione.

Percorso partecipato di innovazione urbana

Per il Comune di Empoli, il nuovo teatro «sarà uno dei pochi edifici pubblici italiani nato da un processo partecipativo che si inserisce in un percorso di innovazione urbana. Un grande investimento collettivo per il futuro del territorio e delle nuove generazioni». «ll sogno di tante generazioni di empolesi sta iniziando a trasformarsi in realtà», è il commento della sindaca Brenda Barnini.