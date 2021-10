FIRENZE – Avrà luogo domenica 10 ottobre la ventiduesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che apre le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici alla cittadinanza, proponendo centinaia di appuntamenti culturali, quest’anno in ben centootto località, il numero più alto da quando esiste la manifestazione in Italia.

L’iniziativa, coordinata e promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale aderiscono trentacinque Paesi europei, ha quest’anno quale ‘fil rouge’ a unire idealmente tutti gli eventi il tema “Dialoghi”. Un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale, che sarà declinato nelle tante iniziative con diverse modalità, tra visite guidate e incontri d’autore, concerti e spettacoli teatrali, mostre d’arte e degustazioni kasher, contributi video, momenti di approfondimento e attività per famiglie.

Numerosi gli eventi in Toscana, che si terranno in sei località: Firenze, Livorno, Pisa, Pitigliano, Siena e Monte San Savino.



A Firenze, nel Giardino della Sinagoga di Via Farini, alle 10 posa della pietra d’inciampo per Nathan Cassuto alla presenza del figlio, David Cassuto, del sindaco di Firenze Dario Nardella e del presidente della Comunità Ebraica Enrico Fink. A seguire, alle 11, inaugurazione ufficiale della Giornata.

Alle 11.30, lo scrittore e biblista Haim Baharier dialogherà con Tamar Levi. Segue, alle 12.30, inaugurazione della mostra “Dialoghi con Firenze” di David Forti.

Alle 13, degustazione enogastronomica dal titolo “Dialogo dei sapori” (Prenotazione obbligatoria su www.jewishflorence.it/mostre-ed-eventi).

Nel pomeriggio, si parte alle 14 con l’incontro “Accogliere l’Altro: le comunità religiose di fronte alla sfida dell’accoglienza”, intervengono l’Assessora all’Educazione e al Welfare Sara Funaro, il Rabbino Capo Gadi Piperno, il presidente della Comunità Ebraica Enrico Fink, il Cardinale Giuseppe Betori, l’Imam Izzedin Elzir e Rav Joseph Levi.

Alle 16.30, incontro “Dialoghi nei luoghi del conflitto”, nel quale Enrico Fink e Ugo Caffaz intervisteranno Piero Calò sull’esperienza del Parents Circle, associazione di genitori delle vittime di ambedue le parti del conflitto tra israeliani e palestinesi.

Infine, alle 18, dialogo fra giovani di varie estrazioni culturali, religiose e politiche sul tema dell’ambiente, con l’introduzione di Silvia Guetta.

Sono previste inoltre le seguenti visite guidate, a cura di Opera Laboratori (prenotazione obbligatoria al Tel. 055 290383): alla Sinagoga alle 11.00, 12.00, 15.00, 16.00; alla Camera Immersiva alle 11.30, 12.30, 14.30, 15.30; al cimitero ebraico di Viale Ariosto alle 10.00 e 11.30.

Le iniziative proseguono lunedì 11 ottobre, alle 17.00, con il “Pomeriggio di studi su rav Nathan Cassuto”, con gli interventi del Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, dell’architetto David Cassuto e dello storico Michele Sarfatti.

Seguirà la presentazione del libro di Lionella Neppi Modona Viterbi “Rifugi precari. Ricordi degli anni 1943-44”: intervengono l’autrice, Caterina del Vivo e Marta Baiardi.

Per maggiori informazioni: www.jewishflorence.it.

A Siena, sabato 9 ottobre alle 21.15, anteprima della Giornata con il concerto “Romanò Simchà. Dialogo fra mondo ebraico e mondo Rom”. Sul palco Enrico Fink, Alexian Santino Spinelli, i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e Alexian Group.

L’evento si svolgerà in presenza al Teatro dei Rinnovati (Piazza del Campo) con ingresso gratuito fino a esaurimento posti e sarà trasmesso in diretta Facebook su www.facebook.com/retetoscanaebraica e sui canali social delle Comunità ebraiche di Firenze e Livorno.

Domenica 10 ottobre la Sinagoga di Vicolo delle Scotte sarà aperto al pubblico per le visite guidate a cura di Opera Laboratori (ogni ora a partire dalle 10.45, prenotazione consigliata scrivendo a sinagoga.siena@operalaboratori.com).

Nel matroneo sarà allestita la mostra “Dialogo”, a cura della National Library of Israel e dell’AEPJ – European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage.

Alle 11.30, in Via degli Archi (di fronte alla Sinagoga), incontro “Hineni: Eccomi! Patriarchi e profeti dialogano con Dio”. Intervengono Lamberto Piperno Corcos e Doron Samuel.

Alle 17.30, incontro zoom con Rav Crescenzo Piattelli dal titolo “David Reubeni e Shelomò Molko: i due ‘messia’ alle prese con un Papa e con i Re”.

A Livorno, dalle ore 10 alle ore 12, visite guidate al Tempio Maggiore (Piazza E. Benamozegh), al Cimitero Monumentale (V.le Ippolito Nievo, angolo Via Sorgenti) e al Museo Ebraico (Via Micali, 21). E’ necessaria la prenotazione alla Mail amarantaservice@tiscali.it o al Tel. 3208887044.

L’attività pomeridiana si svolgerà nella Sala Conferenze di Villa Henderson (Via Roma, 234). Alle 15.30 interventi del Presidente della Comunità Ebraica Vittorio Mosseri e del Rabbino Capo Avraham Dayan e alle 16.30 incontro “Dialoghi: le Leggi Livornine. Un’analisi” con il Prof. Frattarelli Fisher.

E’ richiesta la prenotazione al numero 0586896290. Per ulteriori informazioni: Tel. 0586.896290; Mail: comunitaebraica.livorno@gmail.com. Amaranta Service – Mail: amarantaservice@tiscali.it – Tel. 3208887044

A Pisa, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, visite guidate alla Sinagoga di Via Palestro e al Cimitero ebraico (a cura di CoopCulture). Nella Sinagoga, alle 11, incontro con il musicista Piero Nissim che propone un “Viaggio nell’immaginario ebraico”.

Alle 16.30 convegno “I documenti ci parlano”, sulla digitalizzazione dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Pisa. Per maggiori informazioni: Tel. 050 542580; Mail: com_ebraicapi@tin.it, Sito: https://pisaebraica.it/

Nel pomeriggio su www.facebook.com/retetoscanaebraica e sui canali social delle Comunità ebraiche di Firenze e Livorno verrà presentato e diffuso il video “Percorsi ebraici in Toscana. Gli emissari di Terra Santa nelle terre toscane: sheluchim de-rabbanan a Livorno, Pisa, Firenze e Siena”.

Iniziative anche a Pitigliano (Gr), dalle 10.00 alle 17.30, al Museo Ebraico (Vicolo Manin), visite gratuite. Alle 17.30 sempre presso il Museo Ebraico, la musicista Valentina Fortunati eseguirà musiche della tradizione sefardita.

Per ulteriori informazioni: Associazione La Piccola Gerusalemme- Tel. 0564614230; email: lapiccolagerusalemme@libero.it; Facebook: www.facebook.com/lapiccola.gerusalemme.

Infine, il Comune di Monte San Savino (Ar) organizza alle ore 10 una visita guidata della Sinagoga, bagno rituale e cimitero ebraico a cura di Stefania Roncolato. Ritrovo alle 9.45 nella Piazza antistante il Museo del Cassero (Piazza Gamurrini, 25). E’ consigliata la prenotazione all’indirizzo di posta elettronica: turismo@citymonte.it

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Ogni anno infatti si accolgono nella sola Italia decine di migliaia di visitatori, circa un quarto delle presenze complessive nel vecchio continente, che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, religioso, artistico, urbanistico, archeologico e architettonico, che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità Ebraiche, Istituzioni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ucei.it/giornatadellacultura, arricchito di contributi video, gallery fotografiche, “virtual tour” in sinagoghe e altri siti ebraici, approfondimenti sull’ebraismo, sul tema Dialoghi e sulla Padova ebraica.

Informazioni e aggiornamenti sono inoltre reperibili sui canali social: Facebook

(https://www.facebook.com/Giornata-Europea-della-Cultura-Ebraica-157028447700593) e Instagram (https://www.instagram.com/giornatadellacultura).

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. È inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.

Aderiscono alla Giornata in Italia le seguenti località:

ABRUZZO: Pescara – CALABRIA: Arena, Belvedere Marittimo, Bova Marina, Catanzaro, Caulonia, Cittanova, Cosenza, Cropani, Crotone, Ferruzzano, Gerace, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Piscopio, Reggio Calabria, Rende, Roccelletta di Borgia, San Floro, Santa Maria del Cedro, Soriano Calabro, Stilo, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone – CAMPANIA: Napoli – EMILIA ROMAGNA: Bologna, Carpi (Fossoli), Cento, Cesena, Correggio, Cortemaggiore, Ferrara, Finale Emilia, Lugo di Romagna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Soragna – FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Trieste, Udine – LAZIO: Alatri, Cassino, Fiuggi, Segni, Roma – LIGURIA: Genova – LOMBARDIA: Bozzolo, Mantova, Milano, Ostiano, Pomponesco, Sabbioneta, Soncino, Viadana – MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino – PIEMONTE: Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella, Carmagnola, Casale Monferrato, Chieri, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Nizza Monferrato, Saluzzo, Torino, Vercelli – PUGLIA: Alberobello, Barletta, Foggia, Lecce, Manduria, Oria, San Nicandro Garganico, Taranto – SARDEGNA: Cagliari – SICILIA: Castroreale, Enna (Agira), Marsala, Mazara del Vallo, Modica, Palermo, Siracusa, Trapani – TOSCANA: Firenze, Livorno, Monte San Savino, Pisa, Pitigliano, Siena – TRENTINO ALTO ADIGE: Merano – VENETO: Conegliano, Padova, Portobuffolè, Rovigo, Venezia, Vittorio Veneto

I 35 Paesi europei che aderiscono sono:

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. In Europa la Giornata è coordinata dall’AEPJ – The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. I programmi dei singoli Paesi sono consultabili sul sito www.jewisheritage.org.