SIENA – Oltre 500 vini provenienti dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, passando dai toscani, 120 espositori da tutta Italia e oltre 50 prodotti tipici in degustazione. Siena si conferma location per il primo grande evento del vino in Toscana con Wine&Siena che torna nella città del Palio dal 28 al 30 gennaio 2023, con anteprima il 27 gennaio.

L’8^ edizione, che inaugura in Toscana l’anno di eventi dedicati all’enogastronomia, è stata presentata questa mattina a Palazzo Pubblico a Siena e si svolgerà nelle sale del Santa Maria della Scala grazie alla collaborazione tra Merano WineFestival, Comune e Confcommercio. In degustazione le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award dopo una selezione tra oltre 7mila etichette. “Un appuntamento sempre più centrale per il nostro territorio- ha detto il Sindaco Luigi De Mossi – Un eventi certamente enologico ma anche culturale tanto è vero che ha trovato la sua naturale collocazione al Santa Maria della Scala”. Il via venerdì 27 gennaio con l’inaugurazione la ‘Small plates dinner’ a Palazzo Squarcialupi dove 11 chef abbineranno altrettanti piatti del territorio con il vino. Il via ai percorsi sensoriali da sabato 28 gennaio con le degustazioni e la possibilità, da parte dei visitatori e dei winelovers, di incontrare direttamente i produttori. Lunedì 30 gennaio giornata riservata a operatori e stampa.