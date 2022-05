VOLTERRA – Nasce a Volterra l’Apiario Didattico “L’Alveare”. A realizzarlo una giovane volterrana, Valentina Ferti, presso l’agriturismo Fontesettimena, nelle sinuose campagne del Volterrano.

La struttura, prima in tutto il territorio provinciale, permetterà di osservare le api al lavoro, nel rispetto dell’ambiente e della loro tranquillità, ma anche nella garanzia, come ricordano gli organizzatori, della piena sicurezza per i visitatori. Si potranno “effettuare le operazioni che tipicamente compie l’apicoltore – spiegano dalla struttura – nell’esercizio del suo lavoro”. Un tema, quello della difesa delle api, essenziali per la sopravvivenza stessa del pianeta così come lo conosciamo, su cui Valentina intende coinvolgere le scuole, interessare le guide ambientali, interagire con le associazioni naturalistiche. Numerose sono anche le attività connesse alla presenza del centro, dal “beneficiare dei profumi dell’alveare, ricchi di resine e oli essenziali”, all’ascolto del “ronzio delle api che favorisce il rilassamento e la meditazione”.

L’inaugurazione dell’Apiario Didattico ha visto la presenza di oltre un centinaio di persone e del sindaco di Volterra, che per l’occasione ha tagliato il nastro inaugurando la struttura.