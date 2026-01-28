Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Sabato 31 gennaio alle ore 21:00 il Teatro Nuovo di Pisa è orgoglioso di presentare Abracadabra di Babilonia Teatri.

Babilonia Teatri è una tra le realtà più importanti e riconosciute del teatro contemporaneo italiano che ha ricevuto nel corso degli anni alcuni dei massimi riconoscimenti del settore, tra cui due Premio Ubu, il Premio Scenario, il Premio Hystrio e il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia, a conferma di una ricerca artistica originale, coraggiosa e capace di parlare a pubblici diversi.

In Abracadabra la magia diventa linguaggio teatrale, strumento poetico per attraversare temi delicati come l’assenza, la perdita, il desiderio di credere ancora in qualcosa che possa andare oltre il visibile.

In scena Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi e Emanuela Villagrossi accompagnano gli spettatori in un viaggio emotivo fatto di stupore, ironia e commozione, alternando momenti leggeri ad altri intensi, in cui la realtà sembra sospendersi e lasciare spazio ad un sentire più profondo.

È un’esperienza che sorprende e coinvolge, che fa sorridere e riflettere, che tocca corde intime e lascia addosso una sensazione difficile da spiegare a parole, come accade solo quando il teatro riesce davvero a essere vivo.

Abracadabra non chiede di credere nella magia, ma invita a lasciarsi attraversare da essa, trasformando la scena in un luogo in cui emozione e meraviglia si incontrano.

