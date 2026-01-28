Tempo lettura: < 1 minuto

CASCINA (PI) – Domenica 1 febbraio alle ore 17.30, la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro di Cascina ospita Casa Romantika, spettacolo della compagnia Catalyst, pensato per bambini dai 3 anni e per un pubblico di famiglie.

Ideato da David Bianchi e Riccardo Rombi, con David Bianchi “Giulivo” in scena, Casa Romantika è un racconto senza parole che intreccia clownerie, mimo, musica e circo contemporaneo, accompagnando i più piccoli in un viaggio poetico e immaginifico.

Protagonista è Roman, un clown pescatore, allergico all’acqua e un po’ ubriacone, che a causa di una tempesta naufraga con la sua barca-carrello della spesa su un’isola fatta di plastica. Qui, come un moderno Robinson Crusoe, Roman trasforma ciò che è stato gettato via in nuove possibilità: rifiuti che diventano oggetti, una casa, un rifugio, un luogo da abitare e da amare.

Con leggerezza e ironia, lo spettacolo affronta il tema attualissimo della plastica e del riciclo, invitando bambini e adulti a guardare il mondo con occhi diversi, scoprendo come la fantasia possa trasformare anche ciò che sembra inutile in qualcosa di prezioso.

Un’esperienza teatrale emozionante e divertente, che parla di ambiente, immaginazione e amore, lasciando spazio allo stupore e alla riflessione condivisa.

Biglietti a partire da 6 euro

Prevendita Ticketone e in teatro

Info 050.744400 biglietteria@lacittadelteatro.it

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita