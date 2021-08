ASCIANO – Un salto indietro nel tempo grazie a laboratori, rievocazioni, visite guidate e allestimenti didattici per rivivere una “Giornata degli Etruschi”.

E’ l’iniziativa che si terrà sabato 28 agosto al Museo di Palazzo Corboli di Asciano dove turisti e visitatori potranno perdersi alla scoperta del popolo etrusco che proprio nel centro delle Crete Senesi ha lasciato testimonianze e reperti. Dalle ore 10 e fino alle 19 tante iniziative gratuite tra cui le visite guidate con l’archeologo al museo di Palazzo Corboli alla scoperta dei reperti qui conservati e delle nuove tecnologie applicate all’archeologia. Gli allestimenti didattici mirano invece all’approfondimento della società etrusca tramite gli oggetti di culto, abiti e ornamenti, il cibo, gli strumenti musicali, la scrittura e le usanze. Le rievocazioni e i laboratori invece saranno incentrati sulla scrittura, sulla religione e sulle armi per poi immergersi in un rito augurale o in una danza.

«Una prima edizione ricca di iniziative – spiega Lucia Angelini, vicesindaca con delega alla cultura del Comune di Asciano -. Abbiamo voluto dedicare un’intera giornata alla fruizione dei tesori etruschi conservati a Palazzo Corboli e rendere più inconsueto e accattivante l’approccio e l’approfondimento a usanze e stile di vita per una conoscenza a tutto tondo di un popolo che ha fatto la storia del nostro territorio». «La giornata mira al coinvolgimento di grandi e piccoli – evidenzia Elisa Rubegni, coordinatrice dei Musei di Asciano – e sperimenterà una proposta museale esperienziale e diffusa in grado di coinvolgere i visitatori».

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative di contenimento anti covid, per info e prenotazioni Museo Palazzo Corboli tel 0577714450 palazzocorboli@museisenesi.org.

L’intera giornata è organizzata dal Comune di Asciano in collaborazione con Suodales, Herintas, Fondazione Musei Senesi, Radio Epicentro e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Regione Toscana.