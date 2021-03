FIRENZE – Dal ciclo di arazzi con le Storie di Giuseppe alle stanze della duchessa Eleonora di Toledo fino alla vita di corte nel Cinquecento: ad aprile si continua a visitare – almeno virtualmente – l’interno di Palazzo Vecchio con Mezz’ora d’arte, il calendario di appuntamenti digitali fruibili gratuitamente (su piattaforma Zoom) curati dai Musei Civici Fiorentini e da MUS.E. Una serie di focus tematici per scoprire dettagli, capolavori, curiosità e respirare la vita del palazzo civico nel corso dei secoli.

“Anche e soprattutto in un periodo come questo, difficile per tutti – spiega Valentina Zucchi, responsabile della mediazione culturale di MUS.E – prosegue l’impegno dei Musei Civici Fiorentini, di Palazzo Medici Riccardi e di MUS.E per offrire esperienze di sollievo, di ristoro e di piacere in compagnia dell’arte e della storia: il calendario dei prossimi appuntamenti rivolti ai giovani e agli adulti, ha la finalità di rendere non solo fruibile ma anche godibile il patrimonio cittadino a distanza.

Quattro gli appuntamenti previsti nel mese di aprile, ogni martedì alle 18. La Mezz’ora d’arte del 6 aprile è dedicata allo straordinario ciclo di arazzi con le Storie di Giuseppe destinati al Salone de’ Dugento, mentre i due incontri seguenti (13 e 20 aprile) approfondiscono stanze e ambienti di pertinenza della duchessa Eleonora di Toledo, fra cui la meravigliosa cappella privata affrescata da Agnolo Bronzino; infine, il mese di aprile si chiude – il 27 – con un approfondimento sulla vita di corte di metà Cinquecento, restituendo nomi, volti e vicende ai personaggi che ne hanno fatto parte, tra artisti, maestri, consiglieri e nani alla corte di Cosimo I.

Tutte le iniziative – gratuite, prenotazione obbligatoria info@musefirenze.it – sono a cura di MUS.E e sono possibili grazie al sostegno di American Express, di GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Mukki, Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella, Unicoop Firenze e Tenderly, brand di Lucart Spa.

Mezz’ora d’arte – Esplorando Palazzo Vecchio

6 aprile h18 – Gli arazzi con le storie di Giuseppe

13 aprile h18 – Le stanze di Eleonora di Toledo

20 aprile h18 – La Cappella di Eleonora di Toledo

27 aprile h18 – Artisti, maestri, consiglieri e nani alla corte di Cosimo I

