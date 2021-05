FIRENZE – «Quasi 80.000 stagionali in Toscana non saranno assunti perché non capiamo ancora l’andamento della stagione estiva».

A lanciare l’allarme è il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi. «Non ci sono norme che possono garantire l’occupazione, ma dobbiamo fare in modo che il lavoro permetta di far assumere le persone. L’occupazione la creano le imprese – ha aggiunto – e mettere in campo regole che ingessano il mercato del lavoro è sicuramente una scelta che in generale non va mai bene: ma in questo momento l’essere sostenuti da un punto di vista economico da parte dello Stato attraverso gli strumenti straordinari, la Cassa integrazione, il Fis, comporta anche un irrigidimento. Questo, dobbiamo essere chiari, porterà nel breve periodo nuovi problemi alle imprese, ma deve essere un modo in cui si può tentare di mantenere occupazion».