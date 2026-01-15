Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21:00 il Teatro Nuovo di Pisa presenta Amleto in una sorprendente e originale rilettura del capolavoro shakespeariano a cura di CollettivO CineticO, la storica compagnia fondata dalla coreografa Francesca Pennini e vincitrice di numerosi premi tra cui l’UBU per Miglior Spettacolo di Danza nel 2017, il Jurislav Korenic Award Best Young Theatre Director e il Premio Nazionale dei Critici di Teatro per il Teatro Danza.

Questo Amleto non è un allestimento tradizionale, ma un meccanismo scenico imprevedibile e affascinante: la scena si trasforma in un’arena di prove dove attori professionisti e non, figure bizzarre e sorprendenti – tra dilettanti, esibizionisti, timidi intellettuali e altri personaggi improbabili – si contendono il ruolo di protagonista. Guidati da una voce fuori campo e affiancati da secondini muti, i candidati affrontano una serie di sfide che sintetizzano i principi formali dell’opera shakespeariana, tra ironia e tragedia.

È il pubblico, replica dopo replica, a eleggere il vincitore del titolo di Amleto, decretando l’unico superstite tra le molteplici interpretazioni possibili. Una performance che unisce teatro, gioco scenico e partecipazione attiva, mettendo al centro l’esperienza collettiva della platea.

La regia e il concept dello spettacolo sono firmati da Francesca Pennini, con drammaturgia di Francesca Pennini e Angelo Pedroni; in scena Carmine Parise, Angelo Pedroni, Stefano Sardi e quattro candidati in competizione per il ruolo.

Teatro Nuovo – Piazza della Stazione, 16 – Pisa

16 gennaio 2026, ore 21:00 | Amleto di CollettivO CineticO

Biglietto Intero 18€ / Soci Coop & Convenzionati 15€ / “Scuola Amica” (personale scolastico & Dipendenti UNIPI) 13€ / Studenti e Universitari 10 € / Soci UICPI 15€+ accompagnatore gratuito

Biglietti disponibili online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro (martedì 10:00-13:00 / giovedì 16:00-19:00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo).

Per info:

teatronuovopisa@gmail.com

+39 392 3233535

www.teatronuovopisa.it

