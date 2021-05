SIENA – «Le imprese riunite sotto Ance Siena rilanciano un piano di azione per rafforzare l’associazione come un organismo dinamico, propositivo, a disposizione del territorio, delle istituzioni e riferimento per le imprese dei costruttori edili che ne fanno parte ma inclusiva e pronta di fronte alle nuove sfide che la attendono per competere nel sistema economico senese e regionale».

A dirlo Giannetto Marchettini, neo presidente Ance Siena, Associazione nazionale costruttori edili, durante il Consiglio generale di insediamento del nuovo direttivo ha tracciato le linee guida per i prossimi quattro anni di mandato che ha aggiunto come «siamo imprese serie e affidabili: naturali partner di enti pubblici e privati per eseguire bene e nei tempi i lavori».

Leggi Giannetto Marchettini nuovo presidente ANCE Siena. «Pronti a supportare le imprese edili per cogliere le opportunità di Superbonus e Recovery»

Insediamneto del nuovo direttivo

Tra gli argomenti affrontati la partecipazione dell’Associazione al tavolo delle professioni coordinato dal Comune di Siena, il buon andamento della Cassa Edile e della Scuola Edile, la necessità di tutelare il lavoro regolare nell’edilizia, qualificando e valorizzando sempre di più l’impresa edile seria e regolare e mettendo fuori mercato le imprese non affidabili che lasciano lavori incompiuti o mal eseguiti. Sono state analizzate le opportunità e i servizi per sfruttare le opportunità del Superbonus 110%. Varata anche la definizione della nuova campagna di promozione #NoisiamoAnce. Infine, il ruolo sempre più strategico per le aziende del comparto edile e i soggetti del territorio di Ingenium Srl, la società di servizi di Ance Siena che offre servizi e strumentazioni tecniche per poter competere sul mercato (Bim- laser scanner- termocamera) oltre alla gestione di cantieri.

La nuova composizione del Consiglio generale che rimarrà in carica fino al 2025

Presidente Giannetto Marchettini, vice presidenti Corrado Benocci e Fabio Tamagnini. Tesoriere Paolo Chiantini, Consiglieri e Responsabili di Commissioni Salvatore Cicero, Marta Properzi, Marco Pasquini, Andrea Parri, Luciano Menconi, Giacomo Martelli, Giacomo Pistoi, Andrea Tanzini, Fausto Scheggi.