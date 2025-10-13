Tempo lettura: < 1 minuto

VIAREGGIO – I carabinieri di Viareggio (Lucca) ha arrestato una donna tedesca di 52 anni, destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità di Malta per reati gravissimi, tra cui omicidio, lesioni personali gravi, rapimento e sequestro di persona.

Durante un normale controllo nel centro cittadino a Camaiore, i militari hanno riconosciuto immediatamente la sospettata grazie a un’attenta attività di osservazione e confronto visivo. La donna, domiciliata in Versilia ma irreperibile da circa due anni, è stata fermata senza opporre resistenza.

Disoccupata e convivente, la donna era già destinataria di un ordine di custodia cautelare in carcere, convalidato dalla Corte d’Appello di Firenze. Dopo il fermo, sono state espletate tutte le formalità di rito, tra cui la notifica del provvedimento, l’informativa sui diritti e la preparazione degli atti per la consegna alle autorità giudiziarie competenti.