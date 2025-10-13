Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Da struttura militare ad autofficina, passando per essere una “diacciaia” ed un rifugio antiaereo.

Domenica 19 ottobre visita guidata al Bastione del Parlascio, per scoprirne gli spazi interni ed esterni appena restaurati, la storia e le mille vicissitudini che la struttura ha attraversato in questi secoli. Partenza alle 16 dal Bastione con ingresso dal lato di Largo del Parlascio davanti ai Bagni di Nerone, arrivo in piazza dei Miracoli passando sul camminamento in quota a cui la fortezza è collegata.

La visita è organizzata dalle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura che gestiscono le Mura di Pisa.

Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni, ridotto a 7 euro per gli appuntamenti del 19 e 26 ottobre per chi si presenta con il coupon di ‘Pisa Food &Wine Festival’, gratis per accompagnatori di persone con diversa abilità.

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili sul sito www.muradipisa.it, al link https://bit.ly/Bastione, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure recandosi presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.

Inoltre fino al 31 ottobre, ingresso alle Mura convenzionato a 4 euro per chi si presenta con il coupon di ‘Pisa Food &Wine Festival’.

Architettura e storia del Bastione

Realizzato in più fasi da Filippo Brunelleschi e Nanni Unghero, il Bastione del Parlascio nasce nel XVI secolo a difesa di una delle più importanti porte della città e rappresenta un importante esempio di fortificazione italiana moderna.

Conserva al suo interno i resti delle strutture di fortificazione che dal 12° secolo fino alla prima metà del 15° secolo si sono avvicendate nella difesa della porta del Parlascio, aperta lungo le mura medievali della città al capo settentrionale della via del Borgo e come tale una delle porte cittadine più importanti sulla riva destra dell’Arno.

Proprio su questa sponda iniziarono i lavori di costruzione delle mura difensive di Pisa, che dal 1154 al 1161, sotto il consolato di Cocco Griffi, si svilupparono in sette lotti di edificazione.

Alla fine del 16° secolo la struttura fu riconvertita a ghiacciaia, funzione che mantenne fino agli inizi del ‘900.

Durante il secondo conflitto mondiale venne riscoperto il carattere militare del Parlascio e le sue strutture furono utilizzate come rifugio antiaereo.

Nel dopoguerra il bastione venne diviso in 3 proprietà distinte e venduto a privati. Nel corso di questi decenni venne annesso alla struttura un bar e all’interno del bastione venne realizzata un’autofficina.