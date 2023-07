ORBETELLO – “Si ritiene di poter escludere la provenienza della plastica dalle acque in uscita dalla Laguna di Orbetello”.

L’Arpat prova a mettere un pietra sopra alla polemica, che ha visto coinvolti Carlo Calenda e il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, per le plastiche sul litorale grossetano tra Capalbio e Ansedonia.

Arpat, che specifica di aver effettuato il sopralluogo “in presenza di condizioni climatiche caratterizzate da forti venti di scirocco e mare fortemente agitato”, spiega che “lungo le spiagge del litorale ispezionato sono state rinvenute modeste quantità di rifiuti, con una maggiore presenza in corrispondenza delle dune, che per tipologia si possono così riassumere: frammenti di sacchetti di plastica, frammenti di plastica, gomma (parti di palloncini gonfiabili), tappi di bottiglie, mozziconi di sigarette etc”.

L’occasione per l’agenzie di fare il punto della situazione. “L’anticipazione dei dati dell’Annuario dei dati ambientali anno 2022 relativo ai rifiuti antropici presenti sulle spiagge toscane, oggetto di monitoraggio – hanno aggiunto dall’agenzia -, sono quantificabili mediamente in circa 5 oggetti per metro lineare; ogni 100 metri sono stati rilevati 503 oggetti, dato in aumento rispetto all’anno precedente”.