ORBETELLO – Fedagripesca Toscana contro i cormorani. Secondo l’associazione i volatili presenti nella laguna di Orbetello (Grosseto) vanno abbattuti, perchè sono “troppi” e “l’ecosistema e la pesca sono a rischio”.

Per Andrea Bartoli, “l’ecosistema e le attività di pesca nella laguna di Orbetello sono a serio rischio per la sovrappopolazione dei cormorani, che ormai regnano incontrastati”.

In particolare i cormorani “mangiano orate, spigole e muggini ma anche le anguille, considerate specie protetta e per le quali i pescatori, con l’ultima legge del 2024 subiscono uno stop alla pesca per i primi sei mesi dell’anno – ha proseguito Bartoli – la situazione così non è equilibrata” concludendo che “come pescatori chiediamo un serio intervento da parte delle istituzioni, che da anni non affrontano il problema”, “l’attività di pesca nella laguna di Orbetello sostiene economicamente più di 100 famiglie”.