FIRENZE – «Non possiamo che applaudire la proposta del sindaco Dario Nardella di prevedere sulle bancarelle dei mercatini turistici solo prodotti toscani e italiani».

A dirlo Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. «Noi, come Confartigiananto Firenze, da tempo ci battiamo su questo tema e siamo felici che il Comune ci abbia ascoltato – afferma – . Il progetto, portare entro tre anni solo prodotti tipicamente del territorio, è estremamente importante per noi. Risolverebbe due problemi. Il primo, riproporre l’artigianato fiorentino artistico nella sua bellezza e competenza ad un pubblico sempre più vasto. Secondo, riqualificare l’offerta della città, che ultimamente aveva raggiunto livelli non consoni all’immagine di una città come Firenze. Siamo a fianco del Comune in questa battaglia. Sarà un’operazione chiave per il rilancio dell’artigianato sul territorio sia da un punto di vista economico che culturale».