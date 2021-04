C’è la vacanza al mare e il ritorno ai borghi e ai sapori autentici in fuga dalle città, c’è la vacanza all’aperto per ricaricarsi in mezzo alla natura, il viaggio che diventa occasione per vivere eventi e cultura, la vacanza nel segno del relax e della cura di sé, la scoperta delle città d’arte ma anche soggiorni più lunghi alla ricerca di strutture dove poter villeggiare (come si faceva un tempo, magari ora in smart working).