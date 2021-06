CERTALDO – Tutto pronto per la prima della rassegna “Burattininborgo”, promossa dall’amministrazione comunale di Certaldo con la direzione artistica di Italo Pecoretti e l’organizzazione dell’associazione turistica Proloco. La rassegna di teatro di marionette, il cui ‘palcoscenico’ si trova nel giardino di Palazzo Giannozzi a Certaldo, prenderà il via sabato 5 giugno.



Pulcinella cavaliere per errore

Il primo dei sette appuntamenti estivi, a ingresso gratuito con inizio alle 18.30, è “Pulcinella cavaliere per errore”, spettacolo di burattini a guanto della compagnia Burattini al chiaro di luna, di e con Massimiliano Massari e Simona Traversa. Su il sipario su una storia assai avvincente fra re, strega malvagia, incantesimi, serenate e colpi di scena con Pulcinella scambiato per un cavaliere bianco. Il divertimento è assicurato per piccini e grandi.