PIENZA – Si trovava in bicicletta quando ha avuto un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Un 70enne è arrivato già senza vita all’ospedale di Siena, inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

Il 70enne è caduto dalla bici mentre si trovava in un agriturismo a Pienza (Siena). Le persone che erano con lui hanno subito allertato il 118 che, per non perdere minuti preziosi, ha fornito al telefono indicazioni su come intervenire in attesa dei soccorsi. Sul posto l’automedica del 118 di Nottola, la Croce Verde di Chianciano Terme, l’elisoccorso Pegaso 2 e i Carabinieri di Montepulciano. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Siena dove è stato attivato il percorso ‘cuore fermo’ (per l’espianto degli organi, ndr).