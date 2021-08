FIRENZE – Prosegue l’iniziativa del progetto “GiovaniSìVaccinano in spiaggia” dal 13 agosto lungo la costa toscana della Nord Ovest.

Oggi, intanto, il camper, adeguatamente attrezzato per somministrare i vaccini anti Covid prenotati sul portale regionale, ha fatto tappa a Fonteblanda, una frazione del Comune di Orbetello in provincia di Grosseto, dove si sono riscontrati, ancora una volta, una piena adesione alla campagna di vaccinazione e il tutto esaurito delle 150 dosi giornaliere, messe a disposizione. Il camper, dopo le prossime tappe a Marina di Grosseto (11 agosto) e a Castiglione della Pescaia (12 agosto), si dirigerà verso le località balneari della nord ovest: in tutto 12 nuove tappe, da venerdì 13 a martedì 24 agosto, partendo da Piombino fino a Marina di Massa, come da cronoprogramma sotto riportato.

Leggi Vaccini in spiaggia, il nuovo servizio in sei località costiere della Toscana Sud Est

L’iniziativa “GiovaniSìVaccinano in spiaggia” è rivolta ai giovani e non (dai 12 anni fino a 59 anni e dagli 80 anni in su). Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Jonson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione. Intanto da oggi, 10 agosto, sono prenotabili sul portale regionale 80mila nuove dosi Pfizer, messe a disposizione di coloro che non si sono ancora vaccinati.

Le date di “Vaccini in spiaggia”

Asl sud est

Mercoledì 11

Marina di Grosseto, spazi davanti alla Fortezza, ore 10-24

Giovedì 12

Castiglione della pescaia, inizio via Roma, davanti sede del Comitato della Cri (ex palazzo comunale), ore 10-24

*****

Asl nord ovest

Venerdì 13

Piombino-Porto (Parcheggio Poggio Batteria), ore 14-23

Sabato 14

San Vincenzo, Piazza Mischi, ore 14-23

Domenica 15

Castiglioncello, Via Marconi (Caserma Carabinieri), ore 14-23

Lunedì 16

Marina di Cecina, Via Galliano (ex Vivaio Forestale), ore 14-23

Martedì 17

Livorno Rotonda di Ardenza, ore 11.30-18.30

Livorno, Quartiere Venezia, Piazza del Logo Pio, ore 19.30-22.30

Mercoledì 18

Tirrenia località Calambrone, via del Tirreno 361, ore 13-22

Giovedì 19

Marina di Pisa, via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana, ore 13-22

Venerdì 20

Cinquale, Piazza Maccari, ore 16-22

Cinquale, lungo mare (via IV Novembre), ore 23-02.00

Sabato 21

Marina di Massa, Piazza Betti, ore 15-24

Domenica 22

Lido di Camaiore, Pontile del Lido, ore 16-24

Lunedì 23

Forte dei Marmi, Via Spinetti angolo Via Matteotti (Pineta Falcone e Borsellino), ore 16-24

Martedì 24

Viareggio, Piazza Mazzini, ore 16-24