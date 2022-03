SARTEANO – Dieci piazze, una sola anima. Quella dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, che ha deciso di candidarsi a Capitale italiana della cultura nel 2025.

La direzione del progetto sarà affidata a Filippo Del Corno, compositore e docente al Conservatorio di Trieste, già assessore alla Cultura del Comune di Milano con le amministrazioni di Giuliano Pisapia e Giuseppe Sala. Ad affiancarlo ci saranno a Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e una squadra formata dalle progettiste Carolin Angerbauer e Laura Fatini, oltre che dall’esperta amministrativa Grazia Torelli. Il bando sarà pubblicato dal Mibact nelle prossime settimane, ma il percorso di condivisione del programma di candidatura è già stato avviato.

“La Valdichiana Senese può definire il suo ecosistema culturale, così da valorizzare la molteplicità del patrimonio artistico, paesaggistico, umano e creativo di un contesto tanto vitale; vorremmo metterci a disposizione della collettività per lavorare sui benefici che i servizi culturali generano nella società, anche in termini di coesione”, ha affermato Del Corno, che poi ha evidenziato uno dei motivi portanti di questa operazione: “È molto stimolante muoversi in un ambiente dove ogni comune ha un teatro, una biblioteca civica, un’attività di ricerca o un museo, tutti funzionanti e messi in connessione con le comunità che qui sono rafforzate dall’energia delle associazioni”.

Dell’Unione fanno parte i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda”.