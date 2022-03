VOLTERRA – La quarta ondata pandemica ha fermato, gioco-forza, il battesimo di ‘Volterra Prima Città toscana della Cultura’, progetto voluto fortemente dal presidente della Regione Eugenio Giani per Volterra (Pisa), città arrivata alla finalissima per la capitale italiana della cultura 2022.

Ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio, con uno spettacolo gratuito firmato Vinicio Capossela in piazza dei Priori, al momento in programma nel pomeriggio del prossimo 2 aprile. Lo show del grande artista sarà declinato sul tema che ha fatto da pilastro per la candidatura di Volterra a capitale italiana della cultura, ossia la rigenerazione umana, tanto che il cantautore, circa dieci giorni fa, ha visitato il carcere della città e la Compagnia della Fortezza (la compagnia teatrale di galeotti-attori diretta dal regista e drammaturgo Armando Punzo) e i padiglioni dell’ex ospedale psichiatrico.

Carcere e ex manicomio, ossia i due simboli del progetto di ‘rigenerazione umana’. Cultura partecipativa come cifra distintiva di ‘Volterra22’: sono 250 gli eventi raccolti dal Comune e che racchiudono le idee di enti e associazioni: il 2022 della Prima Città Toscana della Cultura sarà scandito da mostre, eventi, maggiori aperture dei luoghi della cultura, maggiori offerte per i turisti, in un’ottica di cultura partecipativa e di implementazione del patrimonio artistico, culturale, archeologico cullato dalla città, dagli Etruschi alla contemporaneità, dall’alabastro fino all’anfiteatro romano scoperto nel 2015.