VIAREGGIO (LU) – Siamo ufficialmente entrati nell’ultima settimana del Carnevale: ieri, Giovedì Grasso, sul lungomare di Viareggio, si è svolto il terzo corso mascherato del 2026.

Gli spettacolari carri, fulcro colorato e allegorico della manifestazione, hanno incantato migliaia di cittadini e turisti.

Nella giornata di ieri hanno sfilato le due enormi opere in cartapesta “I samurai del potere” e “La gallina dalle uova d’oro” (in foto), raffiguranti le grande potenze che controllano e regolano il nostro mondo. La sapienza degli artisti e dei maestri cartapestai è proprio quella di saper raccontare, come in questo caso, il mondo di oggi e i grandi temi della società.

I samurai del potere, opera dell’artista Luigi Bonetti, raccontano il grande gioco degli equilibri mondiali. I protagonisti sono Trump, Putin e Xi Jinping, i tre samurai intenti a giocare la propria partita.

La gallina dalle uova d’oro, nata dalla creatività di Alessandro Avanzini, è un carro di satira contro il re-arm e la politica di Ursula Von der Leyen.

I prossimi eventi del Carnevale

Appuntamento a domenica 15 febbraio, con il quarto corso mascherato, alle ore 15.

Sarà poi il momento della grande festa di Martedì Grasso, prevista sempre per le ore 15 di martedì 17 febbraio sul lungomare.

Ultimo appuntamento sabato 21 febbraio alle ore 17, con il sesto corso mascherato in notturna e la chiusura del carnevale. Al termine del corso saranno proclamati i vincitori e seguirà uno spettacolo pirotecnico.

Per info, biglietti e programma completo https://viareggio.ilcarnevale.com/

