COLLE VAL D’ELSA – Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10, in Piazza Roberto Bandini a Colle di Val d’Elsa si celebra il 25° anniversario dell’inaugurazione del monumento eretto alla memoria del Tenente paracadutista Roberto Bandini, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Alla cerimonia, aperta al pubblico, parteciperanno autorità civili e militari. Momento centrale dell’evento sarà il lancio delle bandiere con atterraggio di paracadutisti direttamente dal cielo sulla piazza colligiana, con una bandiera tricolore di 100 m² e la bandiera del Comune di Colle di Val d’Elsa. A seguire, cerimonia commemorativa con onori e deposizione della corona d’alloro in memoria del Tenente Bandini.

La motivazione della Medaglia d’Oro «Comandante di un centro di fuoco sulla linea di resistenza, attaccato da preponderanti forze motorizzate sostenute dall’intenso efficace tiro di artiglieria, reagiva con perizia e valore riuscendo ad arrestare l’impeto nemico e a ristabilire la situazione con audace contrassalto. Ferito, continuava a mantenere il comando del centro sottoposto alla pressione nemica. Attaccato nuovamente, resisteva imperterrito a malgrado delle gravi perdite subite e quindi contrassaltava con violenza. Gravemente ferito una seconda volta, persisteva nell’impari lotta alimentando lo spirito combattivo dei suoi valorosi paracadutisti col suo eroico esempio. Colpito per la terza volta protraeva l’azione, culminante in epica mischia all’arma bianca, finché cadeva sull’estremo lembo della posizione da lui contesa all’avversario per tre giorni con ammirabile tenacia. Purissimo esempio di leggendario eroismo, chiudeva la sua giovane esistenza al grido di «Avanti la Folgore. Viva l’Italia». Quota 125 di Qaret el Himeimat (Egitto), 23–25 ottobre 1942.»

