ROMA – E’ del 52,24% la percentuale nei 28 comuni toscani dove ieri si votava per le amministrative. Alle ore 23 della precedente consultazione l’affluenza era stata del 56,42%.

In provincia di Arezzo a Monte San Savino affluenza del 58,24 (precedente 62,97), a Montemignaio il 70,54 (64,86); a Rignano sull’Arno, unico comune del Fiorentino dove si vota, affluenza del 55,82 (57,07); nel Grossetano a Campagnatico 68,77 (70,60), a Manciano 67,70 (69,22) e a Pitigliano 67,90 (70,66); in provincia di Livorno a Campo nell’Elba affluenza del 52,50 (62,17), a Marciana Marina 46,47 (60,08), a Porto Azzurro del 72,94 (73,29), a Sassetta 64,56 (65,37); a Lucca città 46,69 (49,36) e in provincia a Bagni di Lucca 40,12 (45,62), a Camaiore 52,02 (60,17), a Forte dei Marmi 64,81 (68,30) e a Porcari 57,56 (63,21); in provincia di Massa Carrara ad Aulla 60,87 (66,77), a Carrara 49,65 (58,23), a Mulazzo 57,78 (56,76) e a Zeri 37,22 (48,11); in provincia di Pisa a Bientina 53,93 (50,84) e a Riparbella 54,61 (65,42); a Pistoia città 55,15 (55,62) e in provincia a Marliana 61,13 (63,88), a Quarrata 48,34 (56,61), a San Marcello Piteglio 46,52 (52,23) e a Serravalle Pistoiese 57,82 (51,22); infine in provincia di Siena a Montalcino 49,92 (63,81) e a Sarteano 56 (63,36).

Lo spoglio inizierà alle ore 14.

