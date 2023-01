MONTEPULCIANO – E’ tra i 28 ambiti turistici toscani ad essere cresciuto di più, rientrando tra i primi dieci di tutta la regione e collocandosi tra le prime quattro destinazioni rurali per incremento di presenze.

La Valdichiana Senese – Chiusi, Cetona, Sarteano, Chianciano Terme, Torrita di Siena, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sinalunga, Trequanda – nel 2022, ha registrato 1.169.954 presenze contro le 875.049 del 2021, facendo segnare un incremento del 33.7% anche se non è ancora del tutto recuperato il dato 2019, anno pre-pandemico, in cui si registrarono 1.299.879 presenze. Lo rileva un’indagine dell’Ambito turistico sui flussi 2022 secondo cui “l’attività, grazie al braccio operativo della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese con il tour operator Valdichiana Living, non si è mai fermata e ha sempre proseguito nella promozione del territorio, anche in piena pandemia”. Secondo il report Montepulciano e Chianciano Terme hanno intercettato il 63% dei pernottamenti dell’intero Ambito; il 62,8% sceglie di dormire in hotel con una durata media del soggiorno di 2,1 notti. I soggiorni più lunghi sono stati registrati a Cetona con 4,7 notti di media.