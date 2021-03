FIRENZE – Per un ritardo nelle consegne delle dosi del vaccino AstraZeneca, le prenotazioni dell’1 e del 2 aprile effettuate in Toscana da cittadini nati fra il 1941 e il 1951 saranno spostate ai giorni immediatamente successivi, con vaccinazioni anche nelle sere di Pasqua e Pasquetta.

Ad annunciarlo Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. «I vaccini AstraZeneca – ha detto – non arriveranno oggi (ieri, ndr), 30 marzo, come noi prevedevamo. Non arrivando stasera, dovremo spostare coloro che avevamo prenotato per il 1 aprile e probabilmente il 2 aprile», circa 19mila persone in tutto. «In modo informale mi è stato detto che dovrebbero arrivare il 2 mattina, e conseguentemente essere pronti per il 3», ha aggiunto Giani.

Vaccini anche a Pasqua e Pasquetta

«Cercheremo le persone prenotate per l’1 e il 2 aprile – ha spiegato – e cercheremo di sistemarle in orari che non erano coperti dalla pianificazione, probabilmente anche a Pasqua e Pasquetta useremo orari dalle 20 a mezzanotte. Cercheremo di non distogliere la pianificazione di chi ha ricevuto l’appuntamento dal 3 aprile ai giorni successivi».

La riprogrammazione

La Regione spiega che sono confermati gli appuntamenti per la somministrazione di Astrazeneca per oggi, mercoledì 31 marzo, e che «gli unici giorni al momento interessati da una riprogrammazione degli appuntamenti sono il 1 e 2 aprile: i cittadini, che abbiano prenotato in questi due giorni, saranno ricontatti per riprogrammare i loro appuntamenti». Quelli dal 3 aprile in poi al momento sono tutti confermati.