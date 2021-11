ROMA – La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi ha affidato una maxiperizia ai carabinieri di Ros e Racis per effettuare una serie di accertamenti tecnici.

E’ quanto annunciato dal presidente della commissione, Pierantonio Zanettin, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il capo del Ros, Pasquale Angelosanto e del Racis, Riccardo Sciuto. In totale sono 49 i quesiti che la commissione ha affidato ai reparti speciali. Le attività peritale dovrebbero concludersi entro tre/sei mesi. Rossi, capo della comunicazione della Monte Paschi, morì dopo essere precipitato dal suo ufficio a Siena nel 2013.

Verrà utilizzato anche un manichino antropomorfo virtuale nell’attività peritale che la Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi ha affidato ai carabinieri del Racis e del Ros.

“Siamo in presenza di tanti e articolati quesiti – ha affermato il capo del Racis, Riccardo Sciuto nel corso di una conferenza stampa-. Sulla precipitazione del corpo utilizzeremo un software che simulerà il corpo che cade. Per fare ciò torneremo sulla scena dei fatti dove verrà impiegato uno scanner 3d che ricostruisce in tre dimensioni la scena del crimine”.