FOLLONICA – Dj set e intrattenimento musicale che ricreino il clima delle discoteche vietati dopo le ore 21 a Follonica (Grosseto). Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Andrea Benini, in vigore fino al 6 settembre.

L’iniziativa, spiega una nota del Comune, è stata pensata per evitare assembramenti, sia al chiuso che all’aperto, e non è escluso che nei prossimi giorni vengano prese ulteriori misure. L’ordinanza si è resa necessaria per limitare il diffondersi dell’epidemia e ridurre le occasione che possano creare eccessive concentrazioni di persone e che creano spesso disturbo alla quiete pubblica. «Con le discoteche chiuse si sono ricreate delle situazioni alternative che non possono più essere tollerate – spiega Benini -. Il rischio del contagio, oltre alle gravi ricadute in termini di disturbo della quiete pubblica, è alto. Per questo abbiamo pensato ad un’ordinanza che vieti il dj set a partire dalle 21. Riprodurre in contesti pubblici l’atmosfera da discoteca non è accettabile: si tratta di situazioni difficilmente gestibili e controllabili e che inficiano di fatto la chiusura di quelle attività che hanno subito un grave contraccolpo a causa della pandemia».

No a fuochi d’artificio e a Carnevale estivo

Per Benini, «resta poi molto sentito il tema del disturbo alla quiete pubblica. Siamo consapevoli che questa misura non sarà risolutiva, vista la grande quantità di giovani che frequentano Follonica, ma mettendo dei limiti a quelle situazioni ‘simil discoteca’ vogliamo comunque ridurre le occasioni di concentrazioni e assembramento difficilmente gestibili. Con questa stessa logica non faremo né i fuochi d’artificio del 14 agosto né il carnevale estivo». In città è già presente il divieto di diffondere musica oltre la mezzanotte (o fino all’una con il permesso rilasciato dall’Asl) e, anche su questo punto, verranno intensificati i controlli.